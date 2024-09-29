Sakaryaspor 1-3 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Murat Cem Akpınar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Emre Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.
14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Soukou'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada Cihan Toplaoğlu'nun uzun pasıyla ceza sahası dışında topu alan Soukou, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 0-2
48. dakikada Aabid'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+5. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Bardhi'nin pasında topu alan Atalay Babacan sol çaprazdan ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3