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Haberler TFF 1.Lig

Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük konuk olduğu Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:17
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Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.

26'ncı dakikada Aly Malle'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kayode güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

28'inci dakikada Wesley'in pasıyla kale önünde topla buluşan Adnan Uğur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

72'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göktan, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

79'uncu dakikada Göktan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Wesley, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük puanını 9 yaptı. Şanlıurfaspor ise 6 puanda kaldı.

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