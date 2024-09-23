Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.
26'ncı dakikada Aly Malle'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kayode güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
28'inci dakikada Wesley'in pasıyla kale önünde topla buluşan Adnan Uğur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
72'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göktan, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
79'uncu dakikada Göktan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Wesley, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.
Fatih Karagümrük puanını 9 yaptı. Şanlıurfaspor ise 6 puanda kaldı.