  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

İstanbulspor 0-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

1. Lig'in 6. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki maç 0-0 sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 21:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor 0-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Ali Doğan, Serdar Soydan

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 71 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Vefa Temel (Dk. 46 Sambissa), Kerem Şen (Dk. 78 Jackson), Diarra (Dk. 71 Ethemi), Emir Kaan Gültekin

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Yasin Yağız Dilek (Dk. 77 Hikmet Çiftçi), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Diniyev (Dk. 84 Mehmet Özcan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 84 İbrahim Kaya), Nomel (Dk. 90 Faruk Can Genç), Paulinho (Dk. 76 Paixao)

Sarı kart: Dk. 82 Diniyev (Teksüt Bandırmaspor)

F.Bahçe'den Arjantinli yıldıza kanca!
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon
DİĞER
Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!
Mansur Yavaş vites 'Yüksel'tti! Ekrem İmamoğlu'na "Senden Mustafa Kemal'in askeri olmaz" mesajı... "Siyasi kalpazan, proje çocuk"
Samsun tek attı 3 aldı!
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 21:29
Kocaelispor deplasmanda galip! Kocaelispor deplasmanda galip! 21:16
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 21:12
Nuri Şahin'li Dortmund farklı kaybetti! Nuri Şahin'li Dortmund farklı kaybetti! 21:03
City 1 puanı 90+8'de kurtardı! City 1 puanı 90+8'de kurtardı! 20:57
Van Bronckhorst'tan Arda Turan'a övgü! Van Bronckhorst'tan Arda Turan'a övgü! 19:34
Daha Eski
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI 19:15
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 18:57
Maç öncesi Van Bronckhorst'a yoğun ilgi Maç öncesi Van Bronckhorst'a yoğun ilgi 18:50
Beşiktaş - Eyüpspor | 11'ler belli oldu Beşiktaş - Eyüpspor | 11'ler belli oldu 18:22
Keçiörengücü 3 puanı kaptı! Keçiörengücü 3 puanı kaptı! 18:15
7 gollü maçta kazanan Ümraniye! 7 gollü maçta kazanan Ümraniye! 18:09