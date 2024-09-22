İstanbulspor 0-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Ali Doğan, Serdar Soydan
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 71 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Vefa Temel (Dk. 46 Sambissa), Kerem Şen (Dk. 78 Jackson), Diarra (Dk. 71 Ethemi), Emir Kaan Gültekin
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Yasin Yağız Dilek (Dk. 77 Hikmet Çiftçi), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Diniyev (Dk. 84 Mehmet Özcan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 84 İbrahim Kaya), Nomel (Dk. 90 Faruk Can Genç), Paulinho (Dk. 76 Paixao)
Sarı kart: Dk. 82 Diniyev (Teksüt Bandırmaspor)