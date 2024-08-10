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Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı, maç başlamadı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:45
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Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı, maç başlamadı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı.

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

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