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Salgado bombası
Yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni başkanı olan Gökhan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Michel Salgado'nun teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Gökhan İn, Söz Sakarya'ya yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü gelecek" sözlerini sarf etti. Michel Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.
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