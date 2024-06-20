Kocaelispor Pedrinho'yu transfer etti

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira arasında ön protokol imzalanmıştır. Futbolcumuz, sağlık kontrollerinden geçmek ve akabinde 1 Temmuz'da başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamak için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Pedrinho." ifadelerine yer verildi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 39 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.