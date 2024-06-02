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Silva Göztepe’de

Göztepe, ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar A.Limassol’dan ayrılan Silva’yla 1+1 yıllık kontrat imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Silva Göztepe’de

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, dış transferde harekata başladı. Sarı-kırmızılılar, Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol'da forma giyen Brezilyalı sol bek Djalma Filho Silva'yı kadrosuna kattı. Takımıyla kontratı biten 29 yaşındaki sambacı, 1+1 yıllık sözleşmenin altına imzayı attı. Sarı-kırmızılı yönetimin sezon boyunca tecrübeli savunmacıyı takip ettiği ve teknik ekibe olumlu rapor sunduğu bildirildi. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi.

3. KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKTI

Futbolculuk yaşamına ülkesi Brezilya'da Atletico PE'de başlayan Djalma Silva, N.De Patos, Treze, Urt, Confiança, Operario PR ve Bahia'da oynadıktan sonra 2022- 2023 sezonunda Güney Kıbrıs takımı AEL Limassol'a transfer oldu. İki sezon boyunca AEL Limassol'da forma giyen deneyimli savunmacı, toplam 72 resmi karşılaşmada boy gösterdi. Bu sezon AEL Limassol'da 34 maçta ter döken Silva, 3 gol, 4 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Silva, ülkesi dışında ilk kez Güney Kıbrıs'ta futbol kariyerini sürdürürken, Türkiye'de 3. deneyimini yaşayacak.

SOL TARAF ONDAN SORULUR

Göztepe'nin AEL Limassol'dan yeni transferi , çok yönlü futboluyla dikkat çekiyor. Asıl mevkii sol bek olan 29 yaşındaki tecrübeli sambacı, sol bekin yanı sıra sol orta saha ve sol kanatta da oynayabiliyor.

GÖZ-GÖZ'DE 3 AYRILIK DAHA

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe'de ayrılıklar sürecek. Daha önce Atınç Nukan başta olmak üzere Messaoudi, Celil Yüksek, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal'la yollarını ayıran sarı-kırmızılıların bu hafta içinde stoper Nielsen ile golcü Diouf'la da kesin olarak vedalaşacağı bildirildi. Ayrıca Göz-Göz'de forvet Kubilay Kanatsızkuş'un da kadro planlamasında düşünülmediği kaydedildi.

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