Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da görev yapan Ersan Parlatan, son olarak bu sezon Almanya'nın Regionalliga West ekiplerinden Wuppertaler SV'ı çalıştırdı.