1461 Trabzon ve Iğdır turladı

TFF 2. Lig play-off 2. turu, dünkü rövanş maçlarıyla sona erdi. Beyaz Grup'ta 0-0'ın rövanşında 1461 Trabzon, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu sahasında 2-1 yenerek 3. Tur'a adını yazdırdı. Kırmızı Grup'ta ise 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Iğdır, 24 Erzincanspor'u sahasında da 3-1 mağlup ederek turladı. 1461 Trabzon 3. Tur'da Van Spor, Iğdır ise Kastamonuspor'la çift maç eleme usulü oynanacak karşılaşmalarda finale yükselmek için mücadele edecek. Tarafsız sahada oynanacak finali kazanacak takım TFF 1. Lig'e yükselen 3. takım olacak.