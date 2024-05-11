Göztepe 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselmeyi haftalar önce garantileyen Göztepe, play-off'a kalan Bodrum Futbol Kulübü ile evinde 1-1 berabere kaldı. Konuk yeşil-beyazlılar 22'nci dakikada Kenan'ın penaltıdan attığı golle Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 öne geçti. Göztepe 90'ıncı dakikada Atınç ile beraberliği yakaladı: 1-1. İzmir'e 3'üncülük umuduyla gelen Bodrum FK, rakibi Sakaryaspor'un da deplasmanda Kocaelispor'u yenmesinin ardından normal sezonu 3'üncü bitiremedi ve 4'üncü basamakta maratonu noktaladı. Sezonda 57 puan toplayan Bodrum FK, play-off çeyrek finalinde 7'nci sıradaki Boluspor ile eşleşti. Ege ekibi ev sahibi avantajı konumunda sahaya çıkacak. Göztepe ise ligi 69 puanla 2'nci sırada bitirdi. Göztepe 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de boy gösterecek.

22'nci dakika Bodrumspor öne geçti. Ceza sahası içinde Dennis'in Kenan'a müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kenan takımını öne geçirdi.

35'inci dakika Göztepe gole yaklaştı. Lundqvist'in ortasında iyi yükselen Heliton kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Arda parmaklarının ucuyla topu çeldi.

90'ıncı dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yalçın'ın sol kanattan kullandığı kornerde seken topa Atınç dokundu, maça denge geldi: 1-1.

Müsabaka berabere sonuçlandı.