Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 2-1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 2-1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 18:12
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Bandırmaspor 2-1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Bandırmaspor kendi evinde oynadığı müsabakada Bandırmaspor, 2-1 Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza alanı içinde Mehmet Özcan kötü bir vuruşla topu üstten auta attı.

22. dakikada sol çaprazdan kaleye yaklaşan Malaly Dembele'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'e çarparak ağlara gitti. 0-1

41. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada Mousse Djitte topu filelere gönderdi. 1-1

62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

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