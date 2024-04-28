Göztepe şampiyonluk aşkına

Trendyol 1.Lig'de büyük heyecan yaşanacak... Eyüpspor'un ardından ligde ikinci sırada bulunan Göztepe, evinde konuk edeceği Gençlerbirliği'ni Gürsel Aksel Stadı'nda mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Saat 16.00'daki mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

RAKİPLERE BAKMIYOR

İzmir ekibi, kazandığı an Çorum FK ve Sakarya'nın elde edeceği sonuçlara bakmaksızın ligin bitmesine iki hafta kala Süper Lig'e çıkmış olacak. 2021-22 sezonunda Süper Lig'e veda eden İzmir ekibinde şampiyonluk kutlamaları ise sezon sonuna bırakılacak. Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaşı'nın sakatlığı var. Taraftarlar tüm biletleri ise tüketti.

SAKARYA 3'ÜNCÜLÜK İSTİYOR

ÇORUM FK, Kocaelispor ve Bordum FK ile üçüncülük mücadelesi veren Sakaryaspor, bugün ligden düşen Giresunspor'a konuk oluyor. Tatangalarda teknik direktör Tuncay Şanlı, "Rakibi hafife almayın. Hedefimiz için kazanmak zorundayız. Disiplini elden bırakmadan oynayıp üç puan almalıyız" dedi.