Haberler TFF 1.Lig Göztepe şampiyonluk aşkına

Göztepe şampiyonluk aşkına

Göztepe bugün evinde konuk edeceği Gençlerbirliği’ni mağlup etmesi durumunda 2022’de veda ettiği Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe şampiyonluk aşkına

Trendyol 1.Lig'de büyük heyecan yaşanacak... Eyüpspor'un ardından ligde ikinci sırada bulunan Göztepe, evinde konuk edeceği Gençlerbirliği'ni Gürsel Aksel Stadı'nda mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Saat 16.00'daki mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

RAKİPLERE BAKMIYOR

İzmir ekibi, kazandığı an Çorum FK ve Sakarya'nın elde edeceği sonuçlara bakmaksızın ligin bitmesine iki hafta kala Süper Lig'e çıkmış olacak. 2021-22 sezonunda Süper Lig'e veda eden İzmir ekibinde şampiyonluk kutlamaları ise sezon sonuna bırakılacak. Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaşı'nın sakatlığı var. Taraftarlar tüm biletleri ise tüketti.

SAKARYA 3'ÜNCÜLÜK İSTİYOR

ÇORUM FK, Kocaelispor ve Bordum FK ile üçüncülük mücadelesi veren Sakaryaspor, bugün ligden düşen Giresunspor'a konuk oluyor. Tatangalarda teknik direktör Tuncay Şanlı, "Rakibi hafife almayın. Hedefimiz için kazanmak zorundayız. Disiplini elden bırakmadan oynayıp üç puan almalıyız" dedi.

Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart kararı..."
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
DİĞER
İşte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen oyuncular! Süper Lig'in efsane isimleri...
10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı!
Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman?
Boluspor - Altay maçı ne zaman?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan 07:31
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 00:16
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 00:16
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! 00:16
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... 00:16
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... 00:16
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 00:16
Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! 00:16
F.Bahçe liderin peşinde! F.Bahçe liderin peşinde! 00:16
Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon 00:16
Kadıköy'de şoke eden sakatlık! Kadıköy'de şoke eden sakatlık! 00:16
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! 00:16