Ümraniyespor 1-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor, 1'inci Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Emrecan Bulut kaydetti.İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:
ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman - Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Cofie), Diniyev (Dk. 80 Emre Demir), Emrecan Bulut (Dk. 80 Onur Ayık), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Muhammed Mert), Hasan Ayaroğlu, Tiago Çukur (Dk. 89 Melih Okutan)
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz (Dk. 72 Oğuz Ceylan), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Duhan Aksu (Dk. 86 Atila Turan), Vukovic (Dk. 59 Beridze), Candeias, Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Dk. 86 Kharaishvili), Barış Alıcı (Dk. 72 Cem Ekinci), Sheidaev
GOL: Dk. 67 Emrecan Bulut (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Serkan Göksu, İlhami Siraçhan Nas, Diniyev (Ümraniyespor), Candeias, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)
Ümraniyespor, 1'inci Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Emrecan Bulut kaydetti.