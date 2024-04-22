Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 1-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor 1-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor, 1’inci Lig’in 31’inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor’a galibiyeti getiren golü 67’nci dakikada Emrecan Bulut kaydetti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 22:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor 1-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümraniyespor, 1'inci Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman - Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Cofie), Diniyev (Dk. 80 Emre Demir), Emrecan Bulut (Dk. 80 Onur Ayık), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Muhammed Mert), Hasan Ayaroğlu, Tiago Çukur (Dk. 89 Melih Okutan)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz (Dk. 72 Oğuz Ceylan), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Duhan Aksu (Dk. 86 Atila Turan), Vukovic (Dk. 59 Beridze), Candeias, Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Dk. 86 Kharaishvili), Barış Alıcı (Dk. 72 Cem Ekinci), Sheidaev

GOL: Dk. 67 Emrecan Bulut (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Serkan Göksu, İlhami Siraçhan Nas, Diniyev (Ümraniyespor), Candeias, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

Ümraniyespor, 1'inci Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı
Başkan Erdoğan Erbil'de! Resmi törenle karşılandı: Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani ve Mesut Barzani ile görüştü
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri!
Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor'un evinde bileği bükülmüyor!
Ümraniyespor - Kocaelispor maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Nisan)
23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Kısa, uzun, farklı, yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
2 DAKİKADA YAĞ YAK!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 22:58
"Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" "Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" 22:55
Kartal: Puan farkı açılmadı! Kartal: Puan farkı açılmadı! 22:50
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! 22:39
Ümraniye tek attı! 3 aldı Ümraniye tek attı! 3 aldı 22:33
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! 22:33
Daha Eski
İrfan Can'dan penaltı tepkisi İrfan Can'dan penaltı tepkisi 22:31
F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! 22:07
Sivas'ta penaltı kararı! Sivas'ta penaltı kararı! 21:58
Cimbom'da A. Demirspor mesaisi başladı Cimbom'da A. Demirspor mesaisi başladı 21:30
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi 21:17
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! 21:09