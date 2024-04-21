Sakaryaspor Keçiörengücü: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada sol kanattan gelişen Murat Cem Akpınar'ın ortasında ceza sahası içinde Del Valle, topu filelere gönderdi. 2-0
51. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele'nin vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı kontrol etti.
66. dakikada ceza sahası dışından Melih İnan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1