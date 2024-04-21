Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor Keçiörengücü: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sakaryaspor Keçiörengücü: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 21:22
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Sakaryaspor Keçiörengücü: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada sol kanattan gelişen Murat Cem Akpınar'ın ortasında ceza sahası içinde Del Valle, topu filelere gönderdi. 2-0

51. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele'nin vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada ceza sahası dışından Melih İnan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1

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