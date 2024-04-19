Hakeme yalan testi

Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına 25 Ocak 2024'te seçilen Andriy Shevchenko görevinin ilk aylarında tartışma yaratacak bir karara imza attı. Dünyaca ünlü eski efsane golcü, futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir karar vererek, hakemlere yalan makinesi bağlanacağını açıkladı. Konu hakkında Amerika Birleşik Devletleri medyasından The Athletic'e konuşan Shevchenko, "Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Testte başarısız olanların hakemlikten derhal ihraç edileceği belirtilirken, Ukrayna Premier Lig'i takımlarından FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan kararı eleştirerek, "Bu çok fazla kontrol" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna futbolunda yolsuzluk ve şikeyi ortadan kaldırmak için sezonda 1 veya 2 kez hakemlerin bu makinaya bağlanması planlanıyor.

Shevchenko'nun yalan makinesi kararı, dünya futbolunda büyük bir ses getirdi.