Bir bir gidiyor

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'in en güçlü adayı Göztepe, düşmeme mücadelesi veren Tuzlaspor'a konuk oldu. İlk yarıda üstün taraf olan sarı-kırmızılılar, iki net pozisyondan yararlanamadı. 14'te Yalçın'ın vuruşunu kaleci Kurtuluş kurtardı. 39'da ise Romulo'nun şutunda Kurtuluş'tan sekerek havalanan ve kaleye yönelen topu Gökhan çizgiden çıkardı ve devre golsüz sona erdi.

ORTA-ŞUT GOL

İkinci yarıda ise gol perdesini 58'de Togui açtı. 63'te ise Göztepe, Lundqvist'in taç çizgisine yakın bir yerden ortasının ağlara gitmesiyle eşitliği sağladı ve maç da bu skorla sona erdi. 60 puana yükselen Göz-Göz, Süper Lig için geri sayıma geçti.