Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Keçiörengücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip Keçiörengücü 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:37
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Keçiörengücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 30. haftasında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Keçiörengücü oldu.

Keçiören'in gollerini 29. dakikada penaltıdan Görkem ve 63'de Muharrem kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 45+3'de Amilton attı.

Ayrıca mücadelede ev sahibi takımdan Traore 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Keçiörengücü 36 puanla 11. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 44 puanla 8. sırada bulunuyor.

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