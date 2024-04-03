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Kocaelispor 3-2 Göztepe (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Kocaelispor sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 geri düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 22:33
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Kocaelispor 3-2 Göztepe (Maç sonucu ÖZET)

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan ve 20.30'da başlayan Trendyol 1. Lig mücadelesinde Kayserispor 2-0 geriye düşmesine rağmen Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe'nin gollerini 44. dakikada Kenneth Mamah ve 71'de Kubilay Kanatsizkus kaydetti. Kocaelispor'un golleri ise 83, 89. ve 90+8. dakikalarda üçü de penaltı atışlarında Daniel Candeias'tan geldi.

Göztepe'nin 68. dakikada Billel Messaoudi ile buduğu gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından, ligin 2. sırasındaki Göztepe 56 puanda kalırken, Kocaelispor 48 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi.

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