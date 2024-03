Adım adım Süper Lig'e ilerleyen Eyüpspor, Bandırmaspor karşısında nefis bir geri dönüşe imza attı. 17'de Thuram'la öne geçen eflatun-sarılılar, 54'te Doğan Can ve 72'de Melih'e (k.k) engel olamadı. 2-1 geri düşen Arda Turan'ın öğrencileri, 88'de Saiz'in kırmızısıyla 10 kişi kaldı. 90'da Mexer'in kendi ağlarını bulması umutlandırdı. 90+6'da son sözü söyleyen Bruno, 3-2'lik zaferi getirdi. Eyüpspor 64 puanla zirvede tek kaldı.