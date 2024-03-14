Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet

Gençlerbirliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla "1001" öğrenciye Kocaelispor ile oynayacakları maçı ücretsiz izleme imkanı sunacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 14:45
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Gençlerbirliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.30'da Kocaelispor ile oynayacağımız müsabakanın biletleri, Gençlerbirliği'mizin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Passolig kartı olan '1001' öğrencimize ücretsiz olacaktır." denildi.

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