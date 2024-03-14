Gençlerbirliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.30'da Kocaelispor ile oynayacağımız müsabakanın biletleri, Gençlerbirliği'mizin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Passolig kartı olan '1001' öğrencimize ücretsiz olacaktır." denildi.
DUYURU Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda 15 Mart-Cuma (Yarın) günü saat 20.30'da Kocaelispor ile oynayacağımız karşılaşma, Gençlerbirliği'mizin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla passolig kartı olan "1001" öğrencimize müsabaka biletleri ÜCRETSİZ… pic.twitter.com/aN9xWrqTGa— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 14, 2024