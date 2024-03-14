Gençlerbirliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.30'da Kocaelispor ile oynayacağımız müsabakanın biletleri, Gençlerbirliği'mizin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Passolig kartı olan '1001' öğrencimize ücretsiz olacaktır." denildi.