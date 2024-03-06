Körfez tam gaz

Trendyol 1. Lig'de peş peşe alınan olumsuz sonuçların ardından Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Mustafa Gürsel'i getiren Kocaelispor pes etmiyor. Son oynanan Erzurum maçından beraberlikle ayrılan ve 2. sıradaki Göztepe ile puan farkı 7'ye yükselen Körfez ekibinde gözler Tuzla maçına çevirldi. Yeşil-siyahlı takımın hocası Mustafa Gürsel, taraftarın desteğiyle zor günleri aşacaklarına inandığını belirterek, "Pes etmek yok. Süper Lig yolunda mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.

İKİ HAFTA KAYIPSIZ GİTMELİYİZ

Oyun olarak geliştirmeleri gereken yönler olduğunu vurgulayan Gürsel, "Zirveye oynayan bir takımın sahada daha güvenli, daha pozitif durması lazım. Tuzlaspor maçına fiziksel ve mental anlamda ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Tuzlaspor maçını kazanırsak takımın özgüveni yerine gelir ve sonrasında daha farklı sonuçlar alabiliriz. Kurgusal anlamda oyunumuzda değişiklikler yapacağız. Önümüzde 9 maçlık bir süreç var ve 7 puanlık fark kapanabilir. Özellikle iki hafta sonraki Göztepe maçına kadar kayıpsız gitmemiz gerek" dedi.