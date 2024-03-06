Haberler TFF 1.Lig Göztepe'nin gizli kahramanı Ahmed

Göztepe'nin gizli kahramanı Ahmed

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de 27 yaşındaki Ahmed Ildız performansıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'nin gizli kahramanı Ahmed

1'inci Lig'de en yakın rakibinin 7 puan önünde son sürat Süper Lig'e koşan Göztepe'de Ahmed Ildız, sezonun ikinci yarısında takımın hücumda en önemli futbolcularından oldu. Özellikle ikinci yarıda ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girmeyi başaran 27 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Göztepe'nin bu periyotta yoluna namağlup devam etmesine büyük katkı yaptı. Sezon başında Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan uzun bir bekleme süreci sonrası transfer edilen ancak sakatlık yaşayıp yedek kalan oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov döneminde formayı tekrar kaptı.

İkinci yarının ilk haftasında 2-1 kazanılan Sakaryaspor deplasmanında son 23 dakikada oyuna girip takımının ikinci golünü atan Ahmed ardından formayı hiç çıkarmadı. Ahmed Ildız son 7 haftadır ilk 11'de görev yaparken Göztepe bu periyotta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezon boyunca 10'u ilk 11'de toplam 17 maçta süre alan futbolcu 3 gol attı.

Pazar günü Şanlıurfaspor'la oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde moralli bir şekilde sürdüren Göztepe'de cezalı duruma düşen sağ bek Ogün bu karşılaşmada görev yapamayacak.

DİĞER
SON DAKİKA! Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! 42 yaşındaki Efe Deprem feci kazada hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası
Sanchez'den anlamlı davranış! Florya'da...
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olaylı maç PFDK’da
Giresun’dan çağrı
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti için hapis cezası istediler! Ancelotti için hapis cezası istediler! 13:14
Fenerbahçe Beko Real Madrid sınavında! Fenerbahçe Beko Real Madrid sınavında! 12:50
Göztepe'ye Ahmed Ildız damgası! Göztepe'ye Ahmed Ildız damgası! 12:43
EURO 2024 için geri sayım! EURO 2024 için geri sayım! 12:15
Sanchez'den anlamlı davranış! Florya'da... Sanchez'den anlamlı davranış! Florya'da... 12:10
F.Bahçe'nin Belçika kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Belçika kafilesi belli oldu! 12:06
Daha Eski
Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 12:03
Al Nassr - Al Raed maçı hangi kanalda? Al Nassr - Al Raed maçı hangi kanalda? 11:56
Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük fırsat! Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük fırsat! 11:56
Fenerbahçe Avrupa'da 267. sınavında! Fenerbahçe Avrupa'da 267. sınavında! 11:54
Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı hangi kanalda? Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı hangi kanalda? 11:53
Damak - Al Wahda maçı ne zaman? Damak - Al Wahda maçı ne zaman? 11:48