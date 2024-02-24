Haberler TFF 1.Lig Adanaspor 0-3 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Adanaspor 0-3 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Ligde zirve yarışını sürdüren Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Adanaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 21:14
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Adanaspor 0-3 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) |
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Erkan Akbulut

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 80 Metehan Altunbaş), Dabo, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed), Fernandes

Göztepe: Lis, İsmail Köybaşı, Ümit Akdağ, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Romulo (Dk. 63 Mamah), Messaoudi

Goller: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Aktaş, Dk. 87 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 84 Lundqvist (Göztepe)

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