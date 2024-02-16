Haberler TFF 1.Lig Derbi zamanı

Derbi zamanı

Trendyol 1. Lig’ Lig’de 23. hafta Ege derbisiyle bugün saat 20.00’de başlıyor. 2. sıradaki Göztepe, Play-Off hattı için mücadele eden 12. sıradaki Manisa FK’yi konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Derbi zamanı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe, Ege derbisinde bugün saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Manisa FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 45 puanla 2. sırada yer alırken, Manisa ekibi ise 26 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek yerini koruyup zirve iddiasını güçlendirmek isterken, konuk ekip de güçlü rakibi karşısından kayıpsız ayrılarak orta sıralardan play-off hattına doğru ilerlemeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 1-0'lık skorla kazandı. Ege derbisinde Göz- Göz'ün en önemli kozları ara transferde gelen Ramon, Lundqvist ve Heliton olacak. Brezilyalı stoper Heliton, tüm kulvarlarda 6 maçta 2 gol attı. İsveçli orta saha Lundqvist de Heliton gibi 6 maçta 2 gol kaydetti. Brezilyalı santrfor Cardoso da son oynanan Bandırmaspor karşılaşmasına damga vurarak 1 gol, 1 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı.

Göztepe ve Manisa FK, Ege derbisinde kozlarını paylaşacak.

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