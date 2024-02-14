Yeniler mest etti

1. Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 45 puanla Süper Lig potası olan ikinci sırada yer alan Göztepe, devre arası transferlerden çok iyi verim aldı. Bulgaristan'da CSKA Sofya'dan gelen Brezilyalı stoper Heliton, 6 maçta 2 gol attı. Norveç'te Sarpsborg'dan gelen İsveçli orta saha Lundqvist de 6 maçta 2 gol kaydetti. Göz-Göz'ün son transferi Brezilyalı golcü Cardoso ise Bandırma maçına damga vurdu. 63'te oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki forvet, 2-0 kazanılan maçta Yalçın'a ilk golün asistini yaptı. Daha sonra fileleri havalandıran Cardoso'nun Göztepe macerası müthiş başladı.