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Yeniler mest etti

Göztepe’nin yenileri stoper Heliton, orta saha Lundqvist ve golcü Cardoso, toplam 5 gol, 1 asistle takımlarını coşturdu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Yeniler mest etti

1. Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 45 puanla Süper Lig potası olan ikinci sırada yer alan Göztepe, devre arası transferlerden çok iyi verim aldı. Bulgaristan'da CSKA Sofya'dan gelen Brezilyalı stoper Heliton, 6 maçta 2 gol attı. Norveç'te Sarpsborg'dan gelen İsveçli orta saha Lundqvist de 6 maçta 2 gol kaydetti. Göz-Göz'ün son transferi Brezilyalı golcü Cardoso ise Bandırma maçına damga vurdu. 63'te oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki forvet, 2-0 kazanılan maçta Yalçın'a ilk golün asistini yaptı. Daha sonra fileleri havalandıran Cardoso'nun Göztepe macerası müthiş başladı.

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