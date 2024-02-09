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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en kritik maçında Teksüt Bandırmaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İlker Yasin Avcı yönetecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 11:37
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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

BUGÜN:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş

YARIN:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar

11 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

12 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

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