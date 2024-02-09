Göz-Göz’e Sambacı

Göztepe, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense forması giyen 22 yaşındaki golcü Romulo Cardoso'yu kadrosuna kattı. 1. Lig'de 42 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Lundqvist, Heliton ve Turgay Gemicibaşı'yı transfer eden sarıkırmızılılar, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den 22 yaşındaki forvet oyuncusu Cardoso'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak aldı.

COPA LIBERTADORES'TE OYNADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Romulo Cardoso ve kulübü Club Athletico Paranaense ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Son olarak Brezilya ekiplerinden C Paranaense forması giyen Cardoso'nun, Brezilya Serie A kariyerinde 45, Brezilya Campeonato Paranaense kariyerinde 18 ve Copa Libertadores kariyerinde ise 13 maç bulunuyor" denildi.