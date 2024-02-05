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Çotanak çelmesi
Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, Giresunspor deplasmanında şok bir kayıp yaşadı. İstanbul ekibi, son sıradaki rakibi karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Son anları nefes kesen maçta, 90+5'te Eyüpspor'un Robin Yalçın'ın bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi. Bu sezon 21. maçında sahadan ilk kez beraberlikle ayrılan Eyüpspor, 49 puanla liderliğini sürdürdü. Giresunspor 7 puanla son sırada kaldı.
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