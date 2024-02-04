Erzurumspor - Şanlıurfaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada sahneye çıkan Muhammed Furkan Özhan, farkı 2'ye yükseltti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol olmazken Erzurumspor FK, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 26'ya yükseltti. Şanlıurfaspor ise 19 puanda kaldı.