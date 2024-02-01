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Forvet arıyor

Sakaryaspor, Koray Kılınç'tan sonra Deniz Kadah ile de masyaa oturdu. Tatangalar, 37 yaşındaki golcü oyuncuya şartlarını sordu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Forvet arıyor

Şampiyonluk isteyen ekiplerden Sakaryaspor transferde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Dino ve Kasongo'nun sık sakatlanmaları üzerine öncelik bu bölgeye verilecek. Gündemdeki isimlerden biri olan Koray Kılınç ile görüşme sağlanmıştı. Tatangalar dün de Deniz Kadah'ın şartlarını öğrenmek için tecrübeli futbolcuyla temas kurdu. Deniz, Altay formasıyla sezonun ilk devresinde 14 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Deniz Kadah'ın bonservisinin elinde olması ve tecrübesi oyuncuyu ön plana çıkarıyor. Ancak Sakaryaspor yönetimi tüm alternatiflerle hızlı şeklide görüştükten sonra net kararını verecek. Sakaryaspor ligde 33 puanla 7. basamakta yer alıyor. Play-off sıralamasında bulunan Tatangaların lig ikincisi Göztepe ve üçüncüsü Kocaelispor ile puan farkı sadece 7. Yeşil-siyahlılar bu farkı kapatarak ilk 2 takım arasında yer almak ve direkt Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

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