Haberler TFF 1.Lig Kısa... Kısa... Kısa... (24.01.2024)

Kısa... Kısa... Kısa... (24.01.2024)

Karşıyaka teknik direktörü Erkan Sözeri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Sözeri, "Kalan 13 final maçını kazanmaya adayız. Hedef şampiyonluk. Rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Kısa... Kısa... Kısa... (24.01.2024)

Karşıyaka teknik direktörü Erkan Sözeri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Sözeri, "Kalan 13 final maçını kazanmaya adayız. Hedef şampiyonluk. Rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ali Özgün ve Keni Var'la yollarını ayıran Altınordu, sezon başında kiralık olarak Siirt İl Özel İdaresispor'a gönderdiği forvet Gökberk Efe'yi kadrosuna dahil etti. 22 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 14 maçta 2 kez ağları sarsmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor teknik direktör değişimine gitti. Şükrü Akar ile yollarını ayıran Ege temsilcisi Bülent Ertuğrul'la sözleşme imzaladı. 45 yaşındaki teknik adam son olarak Denizlispor'da görev yapmıştı.

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