Oğuzhan Özyakup sesleri

Süper Lig yolunda lider Eyüpspor'u mağlup eden Kocaelispor, transferde sıcak saatlar yaşıyor. Körfez ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Oğuzhan Özyakup'a teklif yaptı. Fortuna Sittard forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini açıklayan başkan Engin Koyun, açıklamasıyla teklifi doğruladı.

SICAK BAKTI AMA...

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Oğuzhan Özyakup için hocamızın bir isteği oldu. Transfer teklifi yaptık. Kocaelispor'un teklifine sıcak baksa da şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti. Kararını değiştirirse bu transferde hareketlilik olacaktır" ifadelerini kullandı. 2022'den beri Fortuna Sittard'da oynayan Oğuzhan'ın bu sezon 12 maçta 1 golü bulunuyor.