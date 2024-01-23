Haberler TFF 1.Lig Oğuzhan Özyakup sesleri

Oğuzhan Özyakup sesleri

Süper Lig yolunda lider Eyüpspor'u mağlup eden Kocaelispor, transferde sıcak saatlar yaşıyor. Körfez ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Oğuzhan Özyakup'a teklif yaptı. Fortuna Sittard forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini açıklayan başkan Engin Koyun, açıklamasıyla teklifi doğruladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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Oğuzhan Özyakup sesleri

Süper Lig yolunda lider Eyüpspor'u mağlup eden Kocaelispor, transferde sıcak saatlar yaşıyor. Körfez ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Oğuzhan Özyakup'a teklif yaptı. Fortuna Sittard forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini açıklayan başkan Engin Koyun, açıklamasıyla teklifi doğruladı.

SICAK BAKTI AMA...

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Oğuzhan Özyakup için hocamızın bir isteği oldu. Transfer teklifi yaptık. Kocaelispor'un teklifine sıcak baksa da şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti. Kararını değiştirirse bu transferde hareketlilik olacaktır" ifadelerini kullandı. 2022'den beri Fortuna Sittard'da oynayan Oğuzhan'ın bu sezon 12 maçta 1 golü bulunuyor.

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