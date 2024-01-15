Altay 1-0 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Altay Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Altay 65. dakikada Eren Erdoğan'ın golüyle 1-0 kazandı.
Aldığı kritik galibiyetle Altay, puanını 11 yaptı.
Şanlıurfaspor ise 16 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında savunmadan seken topu Mehmet Gündüz arka direkte gelişine kaleye gönderdi ancak top üstten dışarı çıktı.
23. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu İbrahim arka direkte gelişine kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.
34. dakikada Tolga'nın sağdan ortasında Mehmet Gündüz kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.
65. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Eren Erdoğan, ceza sahası dışından şutunu çekti ve top sağ alt köşeye giderek filelerle buluştu. 1-0
73. dakikada Barış'ın soldan ortasında Paixao arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozan son anda uzanarak topu kornere çeldi.