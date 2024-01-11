Haberler TFF 1.Lig 1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü!

1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısının 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüldüğünü açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısının 6'ya, sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüleceğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldüğü belirtildi.

A takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takım'ında oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün, kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildiğine yer verilen açıklamada, "2024-2025 sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır." denildi

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! "Dzeko'nun pozisyonu..."
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Vega G.Saray'a mı geliyor? Flaş kararını verdi!
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor - Göztepe maçı ne zaman?
Altay’da yine boykot
Bugün KANDİL mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Süper Loto sorgulama ekranı 11 Ocak Perşembe 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! 12:48
TFF Ahmet Çalık'ı andı TFF Ahmet Çalık'ı andı 12:26
Trabzon'da VAR hakemi belli oldu! Trabzon'da VAR hakemi belli oldu! 12:19
Sivasspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Sivasspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:18
Sakaryaspor - Göztepe maçı ne zaman? Sakaryaspor - Göztepe maçı ne zaman? 12:12
Aslan'dan Ada'ya çıkarma! Yıldız orta saha... Aslan'dan Ada'ya çıkarma! Yıldız orta saha... 12:10
Daha Eski
Vega G.Saray'a mı geliyor? Flaş kararını verdi! Vega G.Saray'a mı geliyor? Flaş kararını verdi! 11:59
1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü! 1. Lig'de de yabancı sayısı düşürüldü! 11:58
F.Bahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı F.Bahçe'ye kötü haber! Resmen kiralandı 11:51
Burnley - Luton Town maçı ne zaman? Burnley - Luton Town maçı ne zaman? 11:46
Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! Beşiktaş Bakasetas'ta ısrarcı! 11:30
Semih ezeli rakibin kapısından dönmüş! Semih ezeli rakibin kapısından dönmüş! 11:24