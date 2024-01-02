Haberler TFF 1.Lig Altay’da gözler Murat Uluç’a çevrildi

Altay’da gözler Murat Uluç’a çevrildi

Son dakika spor haberleri... Altay’da Marco Paixao’nun ayrılığından sonra 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç’un, hücum hattındaki eksikliği tamamlaması bekleniyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay’da gözler Murat Uluç’a çevrildi

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Altay'da Marco Paixao'nun Şanlıurfaspor'a transfer olmasının ardından golcü oyuncu sıkıntısı yaşanıyor.

Bu durum üzerine harekete geçen Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve ekibi, iki seçeneği masaya yatırdı. İhtimallerden birisi Şimşek'in, 10 numara pozisyonunda forma giyen Deniz Kadah'ı forvet hattına çekmek olurken, ikinci ihtimalin ise bu sezon oynanan iki Türkiye Kupası maçında 3 gol kaydederek takımın en skorer futbolcusu olan 42 yaşındaki golcü Murat Uluç'a forvet hattında şans verileceği ifade edildi.

Yine de kararını vermek için önünde süre bulunan Yusuf Şimşek'in, oyun planı hakkında düşünmeye devam ettiği ve oyuncularının antrenmanda gösterdiği performansa göre de karar alabileceği öğrenildi.

Öte yandan bu sezon ligin ilk devresinde oynadığı 11 maçta 718 dakika sahada kalan Deniz Kadah, söz konusu süreçte 2 gol kaydetti. Kadah'ın tek forvet oynadığı kurguda Arda Gezer veya Ali Kızılkuyu'nun 10 numara pozisyonunda oynaması beklenirken, iki oyuncu da bu sezon gol ve asist yapamadı.

DİĞER
Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ'dan itiraf gibi açıklama!
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı
Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresunspor'da Serhat Güller dönemi!
Mervan, Muş’ta
Drift atmanın cezası ne?
Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne?
PLAKASIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bailly transferi ayrılığı ateşledi! Bailly transferi ayrılığı ateşledi! 12:26
Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! 12:10
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! 12:05
F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... 11:53
Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! 11:37
Kim Min-Jae Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu! Kim Min-Jae Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu! 11:35
Daha Eski
Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu 11:20
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? 11:07
PSG - Toulouse maçı ne zaman? PSG - Toulouse maçı ne zaman? 11:00
Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! 10:57
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! 10:46
Roma - Cremonese maçı ne zaman? Roma - Cremonese maçı ne zaman? 10:45