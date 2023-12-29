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Sakaryaspor başarısıyla geçen sezonun üstüne çıktı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla devreyi 4. tamamlayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sakaryaspor, geçen sezona göre ligin ilk yarısında daha başarılı bir performans sergiledi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:51
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Sakaryaspor başarısıyla geçen sezonun üstüne çıktı

Sakaryaspor, 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi averajla Göztepe'nin ardından 4. sırada tamamladı.

Sakarya ekibi, bu performansıyla geçen sezon 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonrasında topladığı 25 puanlık başarısını geride bıraktı.

İç sahada 9 maça çıkan Sakarya ekibi, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı.

Yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puanı hanesine yazdırdı. Ligin ilk yarısında rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde de 18 gol gördü.

SAKARYASPOR EN AZ MAĞLUBİYET ALDIĞI YARILARDAN BİRİNİ YAŞADI

Lige istediği gibi başlayamayan ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 1. Lig'de 4. haftayı 5 puanla 10. sırada kapattı.

Daha sonra takımın başına getirdiği Tuncay Şanlı ile 13 maça çıkan Sakarya ekibi, ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sakaryaspor, sonrasında mücadele ettiği 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yükselişe geçti.

Yeşil-siyahlılar, böylece "1. Lig" formatıyla düzenlenen organizasyonda mücadele ettiği son 9 sezonda en fazla yenilmezlik serisi yakaladığı ilk yarıyı tamamlamış oldu.

Sakaryaspor, 2007-2008'de 9, 2003-2004'te 7 ve 2001-2002'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yaptı.

Bu sezon en çok puan topladığı ilk devrelerden birini yaşayan Sakaryaspor, ilk yarılarda en fazla puanı 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 sezonlarında da 32 puanla yakalamıştı.

Sahaya çıktığı 17 maçta 3 kez rakiplerine yenilen Sakaryaspor, en az mağlubiyet yaşadığı ilk yarılardan birini oynadı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında 3 maçta rakiplerine mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'de 4, 2003-2004'te 5, 2005-2006'da 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

EN GOLCÜ 4. TAKIM

Bu yıl ilk devrede de en çok gol attığı sezonlardan birini yaşayan ve 17 maçta rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakarya temsütilcisi, ilk yarıda Eyüpspor, Ahlatçı Çorum FK ve Kocaelispor'dan sonra en çok gol atan 4. takım olarak kayıtlara geçti.

Takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Yonathan Del Valle'nin ağları sarstığı maçları kaybetmeyen Sakarya temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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