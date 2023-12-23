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Pes etmek yok

5-1’lik Göztepe yenilgisi sonrası takıma seslenen Eyüp’ün hocası Arda Turan, “Sadece bir kaza yaptık. Asla pes etmeyeceğiz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Pes etmek yok

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor geçtiğimiz hafta 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle sarsılmıştı. İstanbul ekibinin 5 maçlık galibiyet serisinin sonlandığı mücadele sonrası Arda Turan sazı eline aldı. Ekibiyle yaptığı toplantının ardından oyuncularıyla görüşen genç teknik adam, Göztepe karşısında yol kazası yaptıklarını ifade etti. Turan, "Bu maçı unutun. Gereken dersleri çıkartacağız. Daha iyi çalışarak yeni seri yakalamamız gerekiyor. Süper Lig yolunda asla pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİDEN AYNI RUHLA

Arda Turan Erzurumspor maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. Bu haftaya kadar takım olarak inanılmaz bir performans gösterdiklerini belirten genç çalıştırıcı, "Bizi bu noktaya taşıyan takım olarak birlikte hareket etmemiz oldu. Erzurumspor maçıyla yeniden bu ruhu ortaya koyacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda evimizde Erzurumspor'u mutlaka devireceğiz" dedi. 39 puanla zirvede yer alan Eyüpspor, pazartesi günü Erzurumspor'u konuk edecek. Mavi-beyazlıların 19 puanı bulunuyor.

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