Ümraniyespor 1 -1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1.Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.
Karşılaşma iki tarafında karşılıklı attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.
Müsabakada ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Dimitri Cavare kaydetti.
Tuzlaspor ise gole 6 dakika sonra William Togui ile karşılık verdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.
Tuzlaspor'da Philip Gameli Awuku 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ümraniyespor aldığı 1 puanla ligde 9 puanla 16. sırada yer aldı.
Tuzlaspor ise 11. haftayı 8 puanla 17. sırada tamamladı.