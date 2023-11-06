Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 1 -1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümraniyespor 1 -1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Karşılaşma iki tarafında karşılıklı bulduğu golle beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 22:14
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Ümraniyespor 1 -1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1.Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

Karşılaşma iki tarafında karşılıklı attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Müsabakada ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Dimitri Cavare kaydetti.

Tuzlaspor ise gole 6 dakika sonra William Togui ile karşılık verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Tuzlaspor'da Philip Gameli Awuku 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ümraniyespor aldığı 1 puanla ligde 9 puanla 16. sırada yer aldı.

Tuzlaspor ise 11. haftayı 8 puanla 17. sırada tamamladı.

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