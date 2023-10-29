Eyüpspor 0-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Bandırmaspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı. Güldibi'nin yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yaptı. Bandırmaspor, 81'inci dakikada Jozefzoon'un attığı gol ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor, 19 puana yükseldi. Eyüpspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Sergen Piçinciol'un sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada Fredy'nin ortasında topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

54. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Harris'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

63. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topa buluşan Levent Ayçiçek'in, ceza sahası dışında kaleci Berke Özer'den topu kurtarıp boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

65. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine gelen Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Levent Ayçiçek'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mulumba'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

81. dakikada sağ taraftan Levent Özçiçek'in yerden yaptığı ortada kaleci Birkan Tetik'i de geçen top arka direkte Jozefzoon'un önünde kaldı. Jozefzoon, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1