Süper Lig için burdayız

Manisa FK, teknik direktörlük görevine geçen sezon Pendikspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'yü getirdi. İmza töreninde konuşan 52 yaşındaki hoca, "Manisa şehri ve Manisa FK üst ligi hak ediyor" dedi. "Manisa Futbol Kulübü'nü Süper Lig hedefine ulaştırmak için çalışacağız" ifadelerini kullanan Özköylü "Çok potansiyelli bir takımımız var. İnşallah oyuncuların da tekrar olaya geri dönmesiyle beraber var olan sıkıntıları en kısa sürede çözümleyip, sonuç alarak o özgüveni tekrar yükseltip Manisa Futbol Kulübü'nün sezon sonunda beklediği Süper Lig hedefine ulaştırmak için çalışacağız. Biz de kendi alanımızda en yüksek katkıyı vermek için buradayız" diye konuştu.