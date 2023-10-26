Haberler TFF 1.Lig Süper Lig için burdayız

Süper Lig için burdayız

Manisa FK’nın teknik direktörlüğe getirdiği Osman Özköylü, “Manisa’yı Süper Lig hedefine ulaştırmak için çalışacağız. En yüksek katkıyı vermek için buradayız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig için burdayız

Manisa FK, teknik direktörlük görevine geçen sezon Pendikspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'yü getirdi. İmza töreninde konuşan 52 yaşındaki hoca, "Manisa şehri ve Manisa FK üst ligi hak ediyor" dedi. "Manisa Futbol Kulübü'nü Süper Lig hedefine ulaştırmak için çalışacağız" ifadelerini kullanan Özköylü "Çok potansiyelli bir takımımız var. İnşallah oyuncuların da tekrar olaya geri dönmesiyle beraber var olan sıkıntıları en kısa sürede çözümleyip, sonuç alarak o özgüveni tekrar yükseltip Manisa Futbol Kulübü'nün sezon sonunda beklediği Süper Lig hedefine ulaştırmak için çalışacağız. Biz de kendi alanımızda en yüksek katkıyı vermek için buradayız" diye konuştu.

DİĞER
"Her gün ölüm tehditleri alıyorum" Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu!
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yatabare kardeşlerden İlhan Cavcav itirafı
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
Daha Eski
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24