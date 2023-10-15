Seri sürecek

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda form tutan Göztepe, milli ara sonrasına odaklandı. Manisa FK, Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle seri yapan İzmir ekibi, gözünü Şanlıurfaspor maçına çevirdi. Göztepe sahasında konuk edeceği rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılardati koltuğunu sağlama alan teknik direktör Radomir Kokovic de maç öncesi iddialı

GÜVENİM TAM

Hırvat teknik adam, zorlu bir mücadele olacağını fakat kazanmak istediklerini vurguladı. Kokovic, "Maç maç düşünüyoruz. Güzel bir seri yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak taraftarımız önünde galibiyete uzanan taraf olmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.