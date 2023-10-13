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Tijanic coştu

Göztepe’nin Sloven yıldızı, gönderilecekler listesindeyken takımda kaldı Geçen hafta Bolu’ya attığı 2 golle 3 puanı getirirken kalitesini de kanıtladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Tijanic coştu

Trendyol 1. Lig'de üst üste 3. galibiyetini Bolu'da 2-0'lık sonuçla alarak milli araya Play-Off hattında giren Göztepe'nin orta sahası Tijanic fark yaratmaya başladı. Göztepe'ye transferinden beri beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezona hızlı başladı. Sezon başında gönderilecekler listesindeki Sloven yıldız, kamptaki iyi perforsı ile takımda kaldı.

KOKOVİC, 8 MAÇTA DA OYNATTI

Teknik direktör Radomir Kokovic, Tijanic'e geride kalan 8 maçın tamamında forma verdi. Genç 10 numara, 5 maça ilk 11'de çıkarken, gösterdiği performansla taraftarı sevindirdi. Özellikle son Boluspor deplasmanında 2 gol birden atan Tijanic, hem 3 puanın baş mimarı oldu hem de üzerindeki baskıyı attı. Toplam gol sayısını 3'e çıkaran başarılı futbolcu, Göztepe'nin en skorer futbolcusu oldu.

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