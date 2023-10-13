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Caner Erkin'in cezası 1 maça düştü!

Tahkim Kurulu, Eyüpsporlu Caner Erkin'in cezasını 1 maça indirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 22:22
Caner Erkin'in cezası 1 maça düştü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Eyüpsporlu Caner Erkin'in cezasını 1 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında direkt kırmızı kart gören Eyüpsporlu Caner Erkin'in 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Caner Erkin'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor forması giyen 35 yaşındaki sol bek, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK karşılaşmasında 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamladı.

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