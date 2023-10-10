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Göz-Göz geliyor

Son 5 haftada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, adını ilk kez play-off hattına yazdırdı. 2. sıradaki Bandırmaspor’la da puan farkını 2’ye indirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Göz-Göz geliyor
Trendyol 1. Lig'de Göztepe fırtınası esiyor... Son olarak Boluspor'u 2-0'la geçen İzmir ekibi, ligde 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürdü. Son 5 maçta 4 kez sahadan zaferle ayrılan İzmir ekibi, bu sezon adını ilk kez play-off potasına yazdırdı. 14 puanla 5.'liğe tırmanan Göztepe, 2'nci sıradaki Bandırma'yla farkı da ikiye indirdi. Lider Eyüp'ü ise 7 puan geriden takip eden sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Kokovic de koltuğu sağlama aldı. Taraftarların kısa süre önce istifa çağrısı yaptığı Hırvat hoca, seri galibiyetlerin ardından rahatladı. Doğru yolda olduklarını belirten Kokovic, hedefe ulaşacaklarını vurguladı.
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