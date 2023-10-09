Haberler TFF 1.Lig Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri

Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de arka arkaya aldığı 3 galibiyetle puanını 14’e çıkarttı ve beşinci sıraya yükseldi. İzmir ekibinde teknik direktör Radomir Kokovic, sezon başında koydukları hedefe ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 10:39
Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, lige iyi bir başlangıç yapmasa da son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada önce Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0'lık skorla geçerken, son olarak da deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Puanını 14'e çıkartan İzmir temsilcisi, ligde de play-off hattına girerek beşinci sıraya kadar yükseldi. Boluspor maçından sonra deplasmana gelip desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür eden Teknik Direktör Radomir Kokovic, "Bu bizim arka arkaya üçüncü deplasman galibiyetimiz oldu. Böyle sert bir maçta önemli bir galibiyet aldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an için heyecanlanacak bir şey yok. Henüz bir şey başarmadık. Biz sezon başında kendimize bir hedef koyduk ve bu hedefe varmak için sürekli olarak sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ben şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Göztepe, milli aranın ardından Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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