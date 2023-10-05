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6'da 6'yla Sakarya'ya gelen lider Eyüpspor'u eli boş gönderen Tatanga'da teknik direktör Tuncay Şanlı, "Bu bir başlangıç" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Yeni başladık

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor, deplasmandaki Manisa FK maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. 6'da 6'yla Sakarya'ya gelen lider Eyüpspor'u Kasongo'nun golleriyle deviren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Tuncay Şanlı umut dağıttı. Şanlı, "Çok yetenekli ayaklara sahibiz, beraber oynarsak beraber hareket edersek istediğimiz sonuçlara gideriz. Bu bir başlangıç, oyuncu grubumuzun soyunma odasında ne kadar mutlu olduğuna şahit olduk. Sakaryaspor'u en iyi yerlere getirebilmek için herkes elinden geleni yapıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var, bu takıma inanın daha iyi yerlere gelecek, daha iyi futbol oynayacak. Hem coşku hem de taraftar anlamında sahaya istenilen Sakaryaspor'u sunacağız" diye iddialı konuştu.

NDLOVU 4 HAFTA YOK

Eyüp maçı hazırlıklarında sakatlanan Sakaryaspor'un Güney Afrikalı golcüsü Ndlovu'nun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 33 yaşındaki santrforun, milli ara dönüşünde kadroda olması bekleniyor.

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