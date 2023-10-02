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Eyüp’te seri sonu

Trendyol 1. Lig’de sezona fırtına gibi giren ve 6’da 6 yapan Eyüpspor, ilk yenilgiyi Sakaryaspor deplasmanında tattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Eyüp’te seri sonu

Trendyol 1. Lig'e müthiş bir giriş yapan ve 6 haftadır yenilmeyen Eyüpspor, 10 kişi kaldığı Sakarya deplasmanından eli boş dönüyor: 0-2. Lige götü bir başlangıç yapan ve alt sıralara yerleşen Tatangalar, Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü maçta lidere ilk yenilgisini tattırarak sükse yaptı. Ev sahibi Sakaryaspor ikinci yarıya golle başladı ve Kasongo'nun 10 dakika arayla iki kez ağları havalandırmasıyla seyircisi önünde ilk galibiyetini alarak 8 puanla 12'nci sıraya yükseldi. Ligdeki ilk yenilgini alan lider Eyüpspor ise, haftayı zirvede kapattı.

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