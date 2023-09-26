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Altay puanı kaptı

Eger derbisinde Bodrumspor'u ağırlayan Altay, Balde'nin penaltı golüyle 1-0 geriye düştü... 89'da Zeki Yıldırım 1 puanı kurtardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Altay puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın kapanış karşılşamasında Altay, seyircisi önünde ağırladığı Bodrumspor'dan 1 puanı 89'da kurtardı: 1-1. Haftanın ikinci Ege derbisinde, sahasındaki üçüncü maça çıkan Altay, 34'üncü dakikada Balde'nin attığı penaltı golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

ZEKİ BELİRLEDİ

İkinci yarısı gergin anlara sahne olan maçın 89. dakikasında, Zeki Yıldırım sol çaprazda topla buluştu ve skoru ilan etti: 1-1. Zirve mücadelesi veren ve galibiyeti kaçıran Bodrum FK, haftayı 11 puanla 5. sırada kapattı. Evinde yenilgiden son anda kurtulan Altay ise 4 puanla düşme hattında kaldı. Siyah-beyazlılar cumartesi günü Giresunspor deplasmanına çıkarken, Bodrum evinde Çorum'u ağırlayacak.

ARDA İNDİRDİ, BALDE ATTI

Karşılaşmanın 31. dakikasında Altay ceza sahasında Arda, Celal'i indirince Bodrum FK penaltı kazandı. 34'te penaltı vuruşunu kullanan Balde Aldair, kaleci Eren'i ters köşeye göndererek Bodrum'u öne 1-0 geçirdi.

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