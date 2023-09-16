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Siftah zamanı

Altay’ı konuk edecek Erzurumspor, ilk galibiyetini alarak seri başlatmak istiyor. Oyuncular da 3 puan sözü verdi...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Siftah zamanı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki ekibin Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak. Bu sezon 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan ev sahibi Erzurumspor, bu karşılaşmaya siftah yapmak için çıkacak.

KUTLU UYARDI

Mavi-beyazlı ekipte tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken teknik direktör Hakan Kutlu da oyuncularına son uyarıları yaptı. Tecrübeli hoca, "Sezona iyi başlayamadık. Fakat kendi taraftarımız önünde bu maçı kazanmak zorundayız. Size güveniyorum. Çıkın ve bu maçı alın" ifadelerini kullandı. 3 puan için kenetlenen mavi-beyazlı oyuncular da Altay maçı öncesi galibiyet sözü verdi.

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