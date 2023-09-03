Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK 4 - 0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bodrum FK 4 - 0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Ege tyemsilcisi, Ali, Burak, Gökdeniz ve Haqi'nin golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 19:09
Bodrum FK 4 - 0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Ümraniyespor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan yeşil- beyazlı Ali, Burak ve Gökdeniz'in attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum FK etkili oyununu sürdürdü. Maçın son dakikalarına doğru Bodrum FK, Haqi Osman'ın golüyle skoru 4-0 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken maç Bodrum FK'nın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla birlikte yeşil- beyazlı ekip puanını 7'ye yükseltti. Rakibi Ümraniyespor ise 2 puanda kaldı.

6'ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Burak'ın sert vuruşunu kaleci kornere çıkardı.

20'nci dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası dışından Aldair'in sert vuruşunda top direkten döndü, rakip savunması topu kornere çıkardı.

21'inci dakikada Bodrum FK'da Burak'ın köşe vuruşunda orta alan yaptığı ortada Ali'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Gökdeniz'in ceza sahası içinde verdiği pasta buluşan Burak'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

29'uncu dakikada gelişen Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37'nci dakikada Bodrum FK'da ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın pasında Gökdeniz'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

42'inci dakikada Aldair'in ceza sahası içine yaptığı frikik vuruşunda Ali'nin vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

44'üncü dakikada Burak'ın ceza sahası içine yaptığı korner vuruşunda Ali'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

56'ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Üzeyir'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

90'ıncı dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde kaleciye pres yapan Haqi Osman sahip olduğu topu gole çevirdi: 4-0.

Mücadele Bodrum FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan

BODRUM FK: Sousa, Celustka, Samet, Aldair(Dk. 63 Pedro), Üzeyir, Ali, Gökdeniz(Dk. 87 Halil), Celal(Dk. 79 Omar İmeri), Muhammed, Cenk(Dk.79 Eren), Burak(Dk. 63 Haqi Osman)

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed, Mustafa(Dk. 32 Berk), Muhammed, Melih(Dk. 32 Strahil), Onur, Hasan(Sapınjic), Ayman, Uğur, Dorian(Dk.73 Emre ), Tomislav, Diniyev

SARI KARTLAR: Celal(Bodrum FK) Diniyev, Onur(Ümraniyespor)

GOLLER: Dk. 21 Ali, Dk. 26 Burak, Dk. 37 Gökdeniz, Dk. 90 Haqi Osman (Bodrum FK)

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